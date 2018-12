Prima Categoria, Speranza–Don Bosco Vallecrosia Intemelia finisce in parità

Vallecrosia. Finisce in parità Speranza–Don Bosco Vallecrosia Intemelia, andata in scena domenica scorsa.

La partita, valida per l’11esima giornata del girone A del campionato di Prima Categoria, si è conclusa 1-1. Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia si trova così quinta in classifica con 18 punti. Domenica prossima, alle 14.30, dovrà vedersela in casa con Soccer Borghetto.