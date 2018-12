Prima Categoria, il Camporosso perde contro Baia Alassio

Camporosso. E’ finita 2–3 Camporosso–Baia Alassio, andata in scena domenica scorsa.

La partita, valida per l’11esima giornata del girone A del campionato di Prima Categoria, si è conclusa a favore degli ospiti. Il Camporosso si trova così seconda in classifica con 21 punti. Domenica prossima, alle 14.30, dovrà vedersela in trasferta con Letimbro 1945.