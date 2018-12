Prima Categoria, Don Bosco Vallecrosia Intemelia cede a Soccer Borghetto

Vallecrosia. Brutta giornata domenica scorsa per il Don Bosco Vallecrosia Intemelia. I biancorossi hanno perso in casa per 0-2 contro Soccer Borghetto.

La partita era valida per la 12° giornata del girone A del campionato di Prima Categoria. A causa della sconfitta la squadra scende in sesta posizione in classifica con 18 punti. Il prossimo impegno sarà domenica 13 gennaio fuori casa, alle 14.30, contro Alterese.