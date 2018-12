Prima Categoria, Cervo batte Borghetto

Cervo. Domenica il Borghetto ha affrontato il Cervo.

La partita, valida per l’11esima giornata del girone A del campionato di Prima Categoria, è finita 1-2 a favore degli ospiti. Il Cervo si trova così terzultima in classifica con 9 punti. Domenica prossima, alle 14.30, dovrà vedersela in casa con Speranza 1912 F.C.