Prima Categoria, Camporosso Calcio prevale su Letimbro

Camporosso. Bella prestazione, domenica scorsa, del Camporosso Calcio.

La squadra ha vinto fuori casa per 1-2 contro Letimbro. La partita era valida per la 12° giornata del girone A del campionato di Prima Categoria. Grazie alla vittoria la squadra si piazza in seconda posizione in classifica con 24 punti. Il prossimo impegno sarà domenica 13 gennaio in casa, alle 14.30, contro Plodio 1997.