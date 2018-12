Prende il via il progetto Cl@sse3.0 per le prime dell’istituto Comprensivo Sanremo Levante

Sanremo. In questi giorni all’istituto comprensivo Sanremo Levante si è avviato il progetto Cl@sse3.0 che vede coinvolti, in appoggio agli insegnanti, gli esperti della Fondazione Franchi che seguiranno passo passo gli alunni nel corso degli studi.

Infatti gli alunni delle sezioni 1°B, 1°C e 1°E affronteranno i prossimi tre anni di scuola media utilizzando e alternando libri di testo al tablet, sempre a fianco di insegnanti ed esperti che li guideranno ad un uso razionale e corretto delle NT.

Questo nuovo metodo segue una sperimentazione che lo stesso istituto comprensivo, pioniere nel campo informatico, porta avanti negli anni in quanto le NT oggi possono e devono essere sfruttate per creare una rete virtuale “creativa” che aiuti i ragazzi in modo da renderli più preparati per il loro futuro da cittadini europei, e non solo, di renderli informati di quelli che devono essere gli usi corretti della “rete”.

L’entusiasmo in questi giorni è alle stelle. Gli studenti aspettavano con trepidazione la consegna dei tablet e, nel momento in cui si è concretizzato, immediatamente si sono cimentati, dopo una breve spiegazione sui vari passaggi necessari all’attivazione del “loro tablet”, svolgendo alcuni divertenti esercizi di lingua italiana sul dispositivo tecnologico: un nuovo metodo di apprendimento stimolante che i ragazzi hanno dimostrato, “da subito”, di apprezzare.

Tutti gli insegnanti delle tre sezioni coinvolte nel progetto sono entusiasti dei primi risultati raggiunti; pure loro, hanno dovuto frequentare dei corsi di aggiornamento mettendosi in gioco per avvicinarsi in modo positivo al mondo dei giovani; ma se questi possono essere i risultati certamente ne è valsa la pena.

Questo progetto si inserisce nel piano di formazione dei docenti che acquisiranno nuove competenze nella didattica innovativa che è ormai un orgoglio dell’istituto Comprensivo Sanremo Levante.