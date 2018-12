Premio Nobel, i fiori di Sanremo protagonisti a Stoccolma

Sanremo. Anche quest’anno i fiori di Sanremo saranno protagonisti a Stoccolma, in linea con quella tradizione che, sin dalle origini, ha unito la nostra riviera al premio Nobel.

L’Amministrazione comunale, infatti, ha reperito appositi fondi per garantire la presenza dei fiori in occasione della cerimonia di consegna dei premi Nobel a Stoccolma del 10 dicembre, così come verrà formalizzato nella prossima riunione di giunta.

“Grazie al supporto del Mercato dei Fiori – commenta l’assessore allo sviluppo economico Barbara Biale - verrà garantita un’ottima visibilità a quella che è indubbiamente una delle eccellenze del nostro territorio. E ringrazio anche il Casinò di Sanremo che, ancora una volta, organizzerà la diretta satellitare del premio. Due iniziative che permettono alla città di Sanremo di essere in prima linea in occasione di una cerimonia così prestigiosa”.