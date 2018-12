Polizia arresta 26enne a Ventimiglia Alta

Ventimiglia. La Polizia di Stato ha arrestato un italiano dedito allo spaccio di stupefacenti. Un secondo uomo è indagato in stato di libertà per lo stesso reato.

Un giovane ventiseienne già noto alle Forze dell’Ordine ma soltanto come consumatore di sostanze psicotrope, è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti al fine di farne commercio. Nella sua abitazione gli agenti hanno trovato oltre 50 grammi di hashish all’interno di un mobile del soggiorno, 3 grammi di cocaina nella tasca di una giacca riposta nell’armadio e circa 7 grammi di una sostanza da taglio. Sequestrati anche una bilancia di precisione, un telefono smartphone, e materiale per il confezionamento delle dosi.

L’uomo è stato condannato a scontare la pena di 8 mesi di reclusione. Gli operatori di polizia hanno anche indagato in stato di libertà, per lo stesso reato, un trentaduenne ventimigliese con numerosi precedenti penali a carico, denunciato per aver organizzato, in un appartamento del centro storico dell’antica città medievale, un commercio di marijuana e cocaina.

Nell’abitazione, infatti, i poliziotti hanno scovato dei nascondigli dentro i quali l’uomo occultava lo stupefacente: un foro nella parete esterna alla finestra, una cavità nel controsoffitto sfruttata ad arte. Complessivamente, oltre al telefono smartphone e a circa 700 euro in banconote di piccolo taglio, sono stati rinvenuti e sequestrati 42 grammi di marijuana, 1,5 grammi di cocaina, mezzo grammo di hashish.

Entrambi sono stati intercettati grazie ad un’azione a sorpresa della squadra investigativa del commissariato di pubblica sicurezza cittadino. Le due operazioni sono state effettuate, ieri e sabato scorso, nei vicoli del centro storico di Ventimiglia Alta, un’area ritenuta sensibile e, di conseguenza, posta sotto continua attenzione dalla polizia.

Tutti positivi i test effettuati dalla Polizia Scientifica sulle sostanze psicotrope sequestrate. Le attività tese al contrasto dello spaccio verranno ulteriormente intensificate in vista delle imminenti festività natalizie, in particolar modo al fine di tutelare i minori acquirenti e consumatori di sostante stupefacenti.