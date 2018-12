Pneumatici tagliati nella notte: è allarme a Vallecrosia

Vallecrosia. “Ore 6.00 suona la sveglia vedi tua mamma uscire per andare al lavoro… dopo solo due minuti la vedi rientrare e chiedierti la macchina. Pensi che qualcosa non vada e chiedi e lei ti risponde nuovamente: 4 gomme tagliate. Casualità? Non mi sembra più una scelta tanto casuale… E che non mi si dica di non creare allarmismo perché il primo che lo dice mi dà 1000 euro per cambiare le gomme, visto che questa è la seconda volta in 6 mesi”.

A scriverlo è Veronica Russo, ex consigliere comunale di Vallecrosia. Ma quello della scorsa notte non è l’unico caso di “gomme forate”. Solo pochi giorni fa, a denunciare un fatto simile, era stata un’altra cittadina. E pare che i casi analoghi siano molti di più.