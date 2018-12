Ranzo. A Genova, organizzati egregiamente dal delegato Regione Liguria Sauro Baldiotti, sabato 15 dicembre presso il palazzetto SE.DI (ex IPPAI), si sono svolti i Campionati regionali di savate e kickboixing sotto l’egida della F.I.KBMS l’unica Federazione riconosciuta dal C.O.N.I. per la savate, kickboxing, muay thai e sambo.

Tra gli oltre 180 atleti partecipanti dalle varie scuole, ha come di consueto preso parte dall’imperiese l’Ecole de Savate et Ranzo-Do Chausson De Rue di Ranzo del maestro Luigi Alessandri con 14 atleti/e accompagnati dai tecnici Alessio Murabito, Valter Prette e gli ufficiali di gara Simona Carluccio e Maurizio Corro che in questa

occasione schierava in campo una compagine “new entry” tutta al femminile con le atlete Daisy Corro, Melissa Gastaldi, Giorgia Martini e Greta Aicardi.

Una giornata all’insegna dello sport e dei più alti valori etici ed educativi nonché caratterizzata da una forte carica agonistica tipica delle competizioni più importanti. Notevole il bottino, in medaglie, dell’ Ecole de Savate consistente in 14 medaglie d’oro e 13 medaglie d’argento.

Di seguito i risultati:

– Nella categoria Speranze -30kg savate assalto l’atleta Martini Giorgia ha conquistato la medaglia d’oro diventando Campionessa Regionale avendo la meglio contro l’altra atleta della stessa scuola Aicardi Greta, medaglia d’argento e vice campionessa regionale.

– Medaglia d’oro sia nella savate assalto che nella kickboxing light anche per l’altra giovane atleta Corro Daisy nella categoria speranze -35kg campionessa regionale in entrambe le specialità.

– Nella categoria speranze – 44kg Gastaldi Melissa diventa campionessa regionale e vice campionessa conquistando 2 medaglie d’oro ed una d’argento rispettivamente nella savate assalto, savate pro e kickboxing light.

– Nella categoria Cadetti -40kg, l’atleta Corro Nashanti conquista 2 medaglie d’oro diventando campionessa regionale sia nella savate assalto che nella kickboxing light.

– Medaglia d’oro nella categoria Seniores -70kg campione regionale nella kickboxing light e medaglia d’argento vice campione regionale nella savate assalto per Alessandri Davide.

– Campionessa regionale e medaglia d’oro nella kickboxing light categoria Juniores -52Kg e medaglia d’argento vice campionessa regionale nella savate assalto per Ilaria “Honey” Lo Iacono.

– Due medaglie d’oro conquistate e campionessa regionale sia nella savate pro che nella kickboxing light categoria Juniores -65kg per Lisa Andrea “Cecile” Latini.

– Campione regionale nella categoria Seniores -75kg savate assalto e medaglia d’oro per l’atleta di punta della scuola, Alessio “Cavalletta” Murabito nonché 2 medaglie d’argento e vice campione regionale nella savate pro e kickboxing light.

– Campione regionale categoria Juniores -65kg e medaglia d’oro nella kickboxing light per Fabio “Piccolo Ru” Prette nonché vice campione regionale con 2 medaglie d’argento sia nella savate pro che nella savate assalto.

– Nella categoria Seniores -80kg Dario “The Viking” Lo Iacono conquista 2 medaglie d’argento diventando vice Campione regionale nelle specialità kickboxing light e savate assalto.

– Caravita Andrea conquista 2 medaglie d’argento nella categoria Juniores -60kg sia nella savate assalto che nella kickboxing light diventando vice campione regionale.

– Medaglia d’oro nella categoria Seniores -60 kg di savate assalto e campione regionale per Ferraro Nicola.

– Medaglia d’argento e vice campione regionale kickboxing light nella categoria Juniores -70 per Piazza Giovanni.