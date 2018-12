Ventimiglia. Nel fine settimana è andato in scena il V trofeo indoor “Città di Ventimiglia” Memorial Giuseppe, Claudio e Silvia.

L’evento sportivo è stato organizzato dall’Archery Club Ventimiglia al Palaroya: una gara indoor 25 metri con arcieri provenienti da Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna e Francia. Il team di casa era schierato quasi al completo: con 16 arcieri è salito sul podio 13 volte.

di 10 Galleria fotografica V trofeo indoor “Città di Ventimiglia”









Questi i risultati:

Arco Olimpico Seniores Femminile:

2° Antonella Merigone

3° Magda Biancheri

Arco Olimpico Allievi Maschile:

1° Lorenzo Gugole

2° Damiano Vottero

3° Davide Lionello

4° Edoardo Marcuzzo

7° Marco Allaja

9° Mattia Lanteri

e primi di squadra con Gugole – Vottero – Lionello

Arco Olimpico Ragazze Femminile:

1° Alessia Ghilino

Arco Olimpico Giovanissimi Maschile:

2° Tommaso Papini alla sua prima gara

Arco Compound Master Maschile:

1° Massimo Casanova Fuga

3° Pino Saglibene

4° Mario Campagnolo

8° Alberto Occoni

e secondi di squadra con Casanova – Saglibene – Campagnolo

Arco Nudo Seniores Maschile:

3° Matteo Pannuti

Arco Nudo Master Maschile:

8° Roberto Sporeni

“Ci sono discipline che intendono l’attività agonistica come ricerca della vittoria e altre, come il tiro con l’arco, dove alla lotta per il risultato si unisce ancora la volontà di fare le cose con stile ed eleganza” – dice l’Archery Club Ventimiglia. Gli arcieri erano supportati da Ido Ferraldeschi e Laura Lorenzi.

“Ringraziamo il sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano e il consigliere Leuzzi, che cortesemente sono intervenuti alle premiazione. Un doveroso ringraziamento al direttore dei tiri Enrico Lonis. Ringraziamo inoltre le moglie e le mamme degli arcieri per aver concorso a fare un ottimo rinfresco, gradito da tutti i partecipanti. Prossimo appuntamento per l’Archery Club Ventimiglia sabato e domenica a Imperia” – conclude.