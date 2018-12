Pieve di Teco, cacciatore precipita in un dirupo e si ferisce. Si alza in volo “Drago”

Pieve di Teco. Un cacciatore è rimasto ferito precipitando in un dirupo in località Madonna della Ripa. Sul posto si sono diretti il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. E’ stato anche allertato l’elicottero del 115. Vista la zona impervia, sarà proprio “Drago” a recuperare il ferito: con ogni probabilità, infatti, l’uomo sarà verricellato sul posto, anche se i soccorritori potrebbero portarlo sulla strada, trasportandolo per un sentiero.

Stando ai primi accertamenti avrebbe riportato fratture agli arti inferiori.