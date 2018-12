Pietro Daddi è un nuovo giocatore del Ventimiglia Calcio

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio ha raggiunto un accordo con Pietro Daddi.

Il giocatore arriva dalla Loanesi (Promozione) con la quale ha realizzato 9 reti in questo primo scorcio di campionato.

L’attaccante ha firmato questa mattina per il club del presidente Savarino ed è già stato convocato per la partita di domani con il Rapallo.

Classe 1977, grande fiuto per il gol, in questi ultimi anni Daddi ha militato in molte compagini di Eccellenza e Promozione, in particolare Imperia (capocannoniere stagione 2017-18), Cairese, Pietra Ligure, Carlin’s Boys.