Petizione anti slot, anche a Bordighera una raccolta firme

Boridghera. Scende in campo nella battaglia contro le slot nei locali pubblico anche il gruppo.di minoranza della Città delle Palme guidato in consiglio comunale da Mara Lorenzi.

“Civicamente Bordighera ha espresso pubblicamente qualche giorno fa la sua ammirazione e condivisione dell’ordinanza del sindaco di Ventimiglia Ioculano - spiega la consigliera - insieme alla speranza che l’iniziativa di staccare la corrente alle slot machines durante la giornata diventi la nuova norma in tutta la zona.

Questa mattina, sabato 1 Dicembre tra le ore 10 e le ore 13 davanti al Palazzo del Parco ci sara’ l’opportunita’ per i cittadini di Bordighera di esprimere il loro appoggio, e sommare le loro firme a quelle gia’ raccolte sabato scorso su iniziativa della Senatrice Albano.

Ogni firma sara’ una voce che chiede un mondo piu’ sano, tante firme diventeranno una citta’ che lo chiede!

Lanciamo forte e chiaro il messaggio contro il gioco d’azzardo, e non siamo timorosi di interventi drastici. Con i piccoli ritocchi di orari non si arriva a niente. Il gioco d’azzardo non puo’ essere un modo di passare la giornata, non deve essere tassa perversa per le fasce piu’ deboli della popolazione”.