A Perinaldo, Ceriana e Baiardo nuovo regolamento per la raccolta dei funghi

Perinaldo. Potrebbe approdare nel 2019 il nuovo regolamento per la raccolta dei funghi proposto dal consorzio forestale Monte Bignone, che comprende i Comuni di Perinaldo, Ceriana e Baiardo. La bozza del regolamento, già approvata dal consiglio comunale di Perinaldo, prevede anche nuove tariffe (giornaliere, mensili e annuali), che però permetteranno ai soci sottoscrittori, in possesso di regolare tessera, di muoversi da un Comune all’altro. Tariffe differenziate, a seconda che si tratti di permessi a beneficio di residenti o non residenti.

L’obiettivo, con il ricavato delle iscrizioni, è di migliorare la produzione fungina nel territorio del consorzio, pulire i sentieri e le zone boschive. In questi giorni, il Comune di Perinaldo ha già approvato la bozza del regolamento, che tuttavia dovrà passare al vaglio della Regione Liguria, prima che possa essere approvata. Il documento intende anche regolare, come già avviene adesso, la raccolta, disponendo un tetto massimo, per evitare l’impoverimento del territorio.

Di seguito il testo del regolamento