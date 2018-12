Perinaldo, apertura straordinaria dell’osservatorio comunale per osservare la cometa di Natale

Perinaldo. Quella di domenica 16 dicembre sarà un’apertura straordinaria dell’osservatorio comunale G.D. Cassini di Perinaldo, dedicata al passaggio della Cometa 46P/Wirtanen e alle numerose stelle cadenti ‘Geminidi’.

A partire dalle 20:30 introdurremo la volta celeste attraverso le proiezioni in Planetario per poi spostarci verso le 21:10 nel piazzale dove cominceranno le prime osservazioni della cometa ad occhio nudo. A piccoli gruppi si salirà nella cupola principale dell’osservatorio, dove è posizionato un telescopio ‘newtoniano’ che ci consentirà un’osservazione migliore di questa piccola cometa che proprio in queste notti sta raggiungendo il suo picco di luminosità e la sua minima distanza dalla Terra.

Nell’attesa il pubblico potrà godere del passaggio di numerose stelle cadenti (meteore dello sciame delle Geminidi) e, attraverso le osservazioni guidate ai telescopi, della maestosa Nebulosa di Orione, una tra le più belle e conosciute del cielo. Durante la serata non mancheranno le osservazioni di ammassi stellari, stelle doppie e nebulose.

Si ricorda che è gradita la prenotazione e l’ingresso alle 20:30. Per prenotazioni e ulteriori informazioni si può contattare il 3485823047 – 3391859360, o scrivere a osservatorioperinaldo@yahoo.com