Palo Telecom messo in sicurezza, l’abitato di Terzorio non è più isolato

Terzorio. Il centro abitato non è più isolato. Il palo della linea Telecom che dalle 8.30 di stamane, dopo essere stato urtato da un’auto, risultava essere pericolante sulla strada Provinciale 49, a valle del paese vicino al cimitero, è stato messo in sicurezza.

La via era stata chiusa per precauzione e per permettere ai tecnici e agli operai dell’azienda telefonica di intervenire. Nei prossimi giorni il palo verrà sostituito. Il primo cittadino, in una comunicazione con il centralino Telecom alla quale è stato segnalato il grave disagio, è stato detto che “Si interverrà sicuramente entro il 3 di gennaio”.