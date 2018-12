Pallamano Imperia Team Schiavetti, l’under 19 perde contro Palazzolo

Imperia. Domenica di trasferta in terra lombarda, più precisamente in quel di Brescia, per la giovane compagine imperiese maschile della Pallamano Imperia Team Schiavetti.

Gli imperiesi rendono visita ai forti bresciani per la prima giornata di ritorno, privi ormai da tempo per infortunio di Daniele Martino e Matteo Roggero. In settimana anche il capitano Andrea Lurgio si è dovuto fermare per accertamenti al ginocchio. Nonostante questo fatto il capitano era presente insieme ai suoi compagni per incoraggiarli in questo difficile impegno.

Nella prima frazione di gioco entrambe le formazioni sono protagoniste di belle azioni e giocate degne di un campionato maggiore e nessuno delle due contendenti riesce a prendere un vantaggio determinante fissando il punteggio sul 21/21. La seconda frazione non è da meno della prima e solo quando il cronometro segnava 13 minuti al termine, l’allenatore avversario cambia sistema difensivo piazzando una difesa “ad uomo” su Alessandro Cucè e Pietro Tambone, in pratica i due tiratori rossoblù più pericolosi.

Questa mossa mette in crisi la squadra camillina quando il punteggio era ancora in parità 30/30 la quale non riesce più ad esprimere il proprio gioco andando in confusione e regalando di fatto la partita agli avversari sbagliando molti tiri dai sei metri e facendosi intercettare i propri passaggi. La partita così si concludeva con padroni di casa vittoriosi per 42 a 33 . “Dispiace – commenta il mister Emanuele Pappalardo - il risultato così ampio di 9 gol di differenza è bugiardo abbiamo giocato alla pari contro una squadra fortissima dove erano presenti ragazzi che giocano nella nazionale Italiana under 19. I miei ragazzi si sono arresi negli ultimi cinque minuti dove avevamo solo 5 goal di differenza, questo non mi è piaciuto, perché la partita finisce quando l’arbitro fischia e si deve provare a recuperare fino alla fine. Comunque sono stati bravissimi ed aggiungo in questo caso un plauso particolare ai nostri due portieri Andrea De Luca e Raul Madara. Ora torneremo la prossima settimana di nuovo in Lombardia, a Gallarate, contro il Crenna per l’ultimo incontro del 2018 e sono certo che i ragazzi si vorranno prontamente riscattare”.

Giocatori scesi in campo: portieri Andrea De Luca, Raul Madara, capitano non giocatore Andrea Lurgio, Gabriele Decanis 2 goal, Lahbyeb Mohamed, Matteo Tucci 2 goal, Alessandro Cucè 10 goal, Raul Campuzano 6 goal, Davide Bronda 1 goal, Pietro Tambone 7 goal, Raffaele Iorio 5 goal. Allenatore Emanuele Pappalardo, dirigenti Tonino Luppino e Maurizio De Luca.

Campionato Interregionale Italiano under 19

Palazzolo ( BS ) – Usd Schiavetti Pallamano Imperia: 42 – 33