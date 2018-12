Taggia. Weekend di grandi soddisfazioni sui campi del TC Cervo, prima di Natale, per la Taggese Tennis alla prima tappa del Fit Junior Program.

Nella categoria Red conquista uno strepitoso primo posto grazie a Francesco Siffredi e un secondo posto grazie a Matteo Bertolini. Ottime partite anche per Sara Regina e Asia Ciuffodoro alla loro primissima esperienza.

Nella categoria Orange Alessio Spelta ha superato imbattuto il girone e ha raggiunto la semifinale Super-Orange: ben 5 atleti della Taggese hanno partecipato a questa categoria. Valentino Lanteri conquista un importante secondo posto, Alberto Riccio si è qualificato al tabellone finale superando il suo girone. Complimenti anche a Vincenzo Curinga per la sua grinta. Elena Bianco e Silvia Di Clemente alla loro prima esperienza hanno giocato delle ottime partite.

Per la categoria Green un impeccabile Federico Tini conquista il primo posto! Super-Green: un importante terzo posto per Denys Faccio alla sua prima esperienza e un ottimo torneo anche per Tiziano Balestra. “Presenza importante dei bambini della nostra scuola tennis, sempre più numerosi e più competitivi - fa sapere la Taggese Tennis sulla sua pagina Facebook - Risultato di un grande lavoro dei maestri e preparatori atletici! Un ringraziamento speciale ai maestri Piero Rodi, Martina Reggi e Davide Regina che hanno accompagnato i bambini in questo week end di tornei!”.