Sanremo. Questa domenica un duplice appuntamento attendeva i podisti sulla spettacolare pista ciclopedonale di Sanremo. Un percorso, sia per la maratona sia per la 10 km, pianeggiante e, sulla carta, molto veloce purtroppo condizionato dal forte vento. Gli atleti assoluti dell’As Foce Sanremo, schierati sulla partenza della 10 km, non hanno tradito le aspettative conquistando il secondo e il terzo gradino del podio.

Dietro al primo classificato Denis Capillo, già vincitore a Sanremo della Run for the Whales di quest’estate, troviamo i focini Luca Olivero e Daniele Carlini rispettivamente in seconda e terza posizione. A pochi secondi dal podio l’atleta della Maurina di Imperia Davide Oriolo (quarto) e un altro focino, Alessandro Castagnino, in sesta posizione.

Domenica prossima gli stessi atleti si sfideranno sul caratteristico percorso del “u giru de natale” nel principato di Monaco, uno degli ultimi importanti appuntamenti internazionali dell’anno.