Ospedaletti. Un grosso ramo di pino marittimo si è accasciato sull’insegna dell’ex hotel Petit Royal e rischia di cadere sulla strada. Per evitare che qualche automobilista resti schiacciato dal peso della pianta, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno chiuso un tratto di Aurelia al traffico veicolare. Auto e scooter, provenienti sia da Bordighera che da Sanremo, vengono deviati sul vecchio circuito da agenti della polizia locale e uomini della protezione civile.

Sul posto sono attesi i tecnici della Riviera Trasporti che dovranno staccare l’elettricità dalla filovia per consentire ai pompieri di lavorare in sicurezza: la chioma dell’albero, infatti, si avvicina pericolosamente ai cavi del filobus.

Lo scorso 29 ottobre, a pochi metri di distanza, l’Aurelia era stata chiusa al traffico per il crollo di una palma durante la tempesta di vento che aveva colpito la Liguria. Questa sera è successo ad un pino: in entrambi i casi, per fortuna, si è evitata la tragedia.