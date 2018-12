Ospedaletti, per Natale vanno in scena diverse iniziative del sociale e delle scuole

Ospedaletti. In occasione delle festività natalizie verranno organizzate diverse iniziative del sociale e delle scuole:

1) giovedì 20 dicembre alle 15, alla palestra comunale di Cia Isnart – recita di Natale della scuola primaria “E. De Amicis”. Al termine arrivo di Babbo Natale e merenda per tutti i bambini. N.B. La manifestazione prevista in biblioteca giovedì 20 alle 17 non sarà effettuata.

2) giovedì 20 dicembre alle 20 “La piccola” ex Scalo Merci Cineforum per genitori, insegnanti e operatori del sociale sul tema dell’adolescenza e problematiche correlate proiezione del film “Come diventare grandi nonostante i genitori” di Luca Lucini, seguirà dibattito. Prossime proiezioni martedì 15 e 29 gennaio, 12 e 26 febbraio – 12 marzo.

3) venerdì 21 dicembre alle 12,30 presso il bar ristorante Alexandra pranzo degli auguri di Natale per pensionati residenti – euro 15,00 fino ad esaurimento posti.

4) domenica 23 dicembre alle 15,30 “La piccola” ex Scalo Merci “Respiro in musica” – chiacchierata sulla prevenzione e gestione delle problematiche respiratorie – modera Francesca Ascheri, fisioterapista coordinatore ds per la fisioterapia respiratoria. Interventi musicali della cantante Rosy Upia accompagnata alla chitarra dal dott. Claudio De Michelis, direttore dipartimento medico stabilimento ospedaliero di Imperia e primario struttura complessa pneumologia di Imperia. Al termine rinfresco per i partecipanti. Ingresso libero.