Ospedaletti. Cassonetti della raccolta indifferenziata in fiamme questa sera in via delle Rose.

Erano le 19:20 quando un residente della zona ha notato salire del fumo da uno dei contenitori stradali.

Nonostante l’arrivo tempestivo dei vigili del fuoco, le fiamme hanno fatto in tempo ad alimentarsi e a espandersi.

Per fortuna non si registrano feriti. Sarà una coincidenza ma il fatto avviene proprio a termine dello sciopero indatto per oggi dai netturbini.