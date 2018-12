Ospedale di Bordighera, un ascensore (su 4) fermo da un mese. Ecco perché

Bordighera. Uno dei quattro ascensori presenti all’intero dell’ospedale Saint Charles non funziona da circa un mese. A segnalarlo è un foglio bianco, con scritto: “Non usare, fuori servizio”. La foto del cartello, pubblicata su un gruppo Facebook dedicato a Bordighera ha scatenato i commenti degli utenti.

“Il problema è che per rimettere in funzione l’ascensore attendiamo l’arrivo di una ‘scheda’ dalla Svizzera”, spiega il direttore generale dell’Asl 1 imperiese Marco Damonte Prioli, “Lo stiamo sollecitando da tempo e continuiamo a farlo per accelerare i tempi”. E’ da sottolineare, inoltre, che l’ospedale ha altri tre ascensori funzionanti che i degenti e i loro parenti possono utilizzare per spostarsi da un piano all’altro dell’edificio.