Riva Ligure. “Fine anno con il botto“ per gli atleti del Fudoshin Riva Ligure. La squadra mista Seniores composta da Falavigna Denis, Amante Federica, Regina Christian e Logambino Giulia, vince la medaglia d’oro nella competizione più importante dell’anno: il Campionato Assoluto Italiano.

Alla gara che si è svolta a Sesto Fiorentino (FI) erano convocati dalla Federazione Sportiva Italiana Karate gli atleti e le società che durante l’anno hanno raggiunto i migliori risultati agonistici. In una giornata di grande e prestigiosa competizione, oltre l’oro della squadra mista, il Fudoshin si aggiudica l’argento con la squadra femminile e il bronzo con quella maschile. Eccezionale la prestazione di Falavigna Denis che nell’open individuale dopo duri e accesissimi incontri conquista la medaglia di bronzo.

Il presidente Tabbò Gianluca: “Non potevamo regalarci un anniversario migliore per la nostra società che compie 30 anni di attività sia nel sociale che nello sport, è stato un anno di grandi soddisfazioni sportive a conferma di quanto buono e da ormai tanti anni lo staff e il M° Dario Regina mi hanno abituato. Sono fiero dei nostri ragazzi che primeggiano sia in campo nazionale che internazionale, ma ancora di più per tutti coloro che attraverso il karate, bimbi e adulti, fanno con noi semplicemente attività fisica in un contesto dove il rispetto e le regole del buon senso sono padrone. Un ultimo appuntamento ci attende prima della fine dell’anno, il 16 dicembre nella palestra di Santo Stefano al Mare ci saranno gli esami di cintura per tutti i nostri associati, dopo di che buon anno a tutti”.