Online il videoclip del cantante sanremese Alessandro Cabrera: “Tornerà settembre”

Sanremo. E’ online il videoclip del brano “Tornerà settembre” di Alessandro Cabrera che lo ha visto protagonista fino in in fondo alla corsa per Area Sanremo, raggiungendo le finali al Teatro del Casinò di Sanremo.

Il brano è stato scritto, in compartecipazione, con il cantautore sanremese Daniele Capozucca, anche lui finalista. Il giovane artista cubano, recentemente in onda su Canale 5 nel programma “Big Show”, sta lavorando al progetto del suo nuovo album: “Alejandro” .

Il videoclip del singolo è stato girato nella città di Sanremo. Il videoclip è disponibile al link: https://youtu.be/-Mu9ffG9gGQ.