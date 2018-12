#OcchioAllaLetteraOnBike, da Sanremo parte la “Biciclettata” di Spi Cgil Imperia fotogallery

Per sensibilizzare la popolazione e le istituzioni sui tempi di attesa per gli esami diagnostici, le visite specialistiche e per le prestazioni sanitarie in genere

Sanremo. Tanti risciò per sensibilizzare la popolazione e le istituzioni sui tempi di attesa per gli esami diagnostici, le visite specialistiche e per le prestazioni sanitarie in genere. Stamane Sulla pista ciclabile da Piazzale Carlo Dapporto(dietro la vecchia stazione ferroviaria) ad Arma di Taggia, si è svolta una “biciclettata” organizzata da Spi Cgil Imperia. di 9 Galleria fotografica #OcchioAllaLetteraOnBike, da Sanremo parte la “Biciclettata” di Spi Cgil Imperia









