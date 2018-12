Nuovo report conferma, dall’avvento dei gilet gialli diminuiti i prezzi del carburante in Costa Azzurra

Il movimento (e le massicce proteste) dei “Gilet Gialli” ha sortito un beneficio concreto per gli abitanti della provincia di Imperia.

Se non tutti, sicuramente i tanti frontalieri che si recano oltralpe per lavoro e per altri che si vanno in Francia per il pieno di carburante, con l’intenzione di risparmiare.

Considerazioni a parte, l’annuario francese delle stazioni di servizio (www.station-essence.net) ha pubblicato questa settimana il suo rapporto sull’evoluzione dei prezzi del carburante per l’anno 2018 in Costa Azzurra.

Queste cifre sono pubblicate considerando la media dei prezzi registrati da 239 stazioni di servizio nel dipartimento. Quelli del quotidiano nizzardo Nice Matin hanno calcolato la media di ogni stazione ogni mese (periodo 1 ° -> 27 per il mese di dicembre) per arrivare a questa conclusione: Nel dipartimento delle Alpes-Maritimes, i prezzi del carburante hanno registrato una tendenza al ribasso da novembre 2018, mese in cui sono iniziate le manifestazioni dei Gilet Gialli.

Il prezzo medio al litro della pompa è passato da 1,57 € a diesel a ottobre a 1,49 € a dicembre (dati calcolati tra il 1 ° e il 27 dicembre alle 239 delle 239 stazioni di servizio registrate), 1,57 € 1,46 per la SP95 e € 1,66 a € 1,54 per la SP98.

Nel 2018, la tendenza è ancora in aumento per il diesel nelle Alpes-Maritimes (+ 4c sul gasolio) e al ribasso per la benzina (-4c su SP95 e -5c su SP98).