Nsc Volley Imperia, i risultati delle categorie giovanili

Imperia. La Nuova San Camillo Volley Imperia domina le classifiche nelle categorie giovanili under 16 e 18 femminili del proprio girone.

Con le ultime due vittorie in entrambe le categorie le squadre della San Camillo si portano in testa alla classifica, ma veniamo nel dettaglio:

Cat. U.16 – Martedì scorso al Mercato dei Fiori di Sanremo la squadra Nsc In-Net dei mister De Alessandri – Squillaci, dopo un combattutissimo ma esilarante match contro la la El Billi Nlp porta a casa la vittoria per 3 a 2 conquistando 2 importanti punti che servono proprio per scavalcare in classifica la compagine matuziana. Stessa sorte ieri sera tra mura amiche dell’Itis nella cat. U.18 la squadra Nsc Infinity dei Mister Gavi – Gugliotta V., che non lascia scampo, neanche stavolta, alla El Billi Nlp, conquistando ulteriori 3 preziosi punti con una vittoria di 3 set a 1 portandosi così , con una escalation di vittorie prima contro le compagne di casa NSC Stabila Imm., poi l’Alassio, la VTA Arma di Taggia, il Bordivolley, in vetta alla classifica.

Grandi soddisfazioni arrivano anche dalle piccole camilline nella cat. U.12 che conquistano 2 preziosi punti nei confronti delle cuginette del Nova Volley. Entusiasmo tra le piccole atlete e soddisfatti anche gli allenatori che hanno avuto la possibilità di far ruotare tutte le atlete.

Battuta di arresto invece per le ragazze della u.14 Nsc Dds Distribuzioni sull’insidioso campo finalese, perdendo per 3 set a 0 contro le prime in classifica, pertanto restano ferme al 5 posto, ma ci sono tutti i presupposti per far meglio.