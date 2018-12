No Bolkestein per 15 anni, Lega Nord Liguria: “Proficuo lavoro di Salvini e Centinaio”

Genova. “No Bolkestein per 15 anni. Oggi, durante i lavori per la manovra finanziaria, grazie all’impegno dei nostri parlamentari è stata raggiunta l’intesa che consente di escludere dall’applicazione della direttiva europea i lavoratori del comparto balneare. Un primo stop importante all’annosa questione che ha destato forti preoccupazioni, in particolare per il futuro di famiglie e imprese che vivono e lavorano nella nostra regione.

Si tratta di un’altra vittoria della Lega, anche per la Liguria. E’ stato infatti raggiunto un ottimo risultato, fondamentale per il nostro territorio, dove tra l’altro le recenti mareggiate hanno distrutto molti stabilimenti balneari mettendo i titolari di fronte alla necessità di fare investimenti senza avere alcuna certezza sul futuro delle concessioni demaniali. Una certezza che invece oggi c’è.

La partita, però, non si chiude qui. Ora l’obiettivo resta l’uscita totale dalle assurde e ingiuste imposizioni della direttiva UE. E’ anche una questione di dignità e di difesa della Liguria e del nostro paese. Dalle parole ai fatti, con buonsenso. Ancora una volta, un proficuo lavoro del vicepremier Matteo Salvini e del ministro del Turismo Gian Marco Centinaio, che hanno dimostrato concreta attenzione per un comparto fondamentale per la Liguria” - commentano Franco Senarega, capogruppo regionale Lega Nord Liguria-Salvini, e Alessandro Puggioni, consigliere regionale Lega Nord Liguria-Salvini.