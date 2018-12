Neve, meteo, eventi e viabilità: info utili per il vostro weekend in Riserva Bianca

Limone Piemonte. Tutto è pronto alla Riserva Bianca per il prossimo weekend. Alla neve già presente al suolo se ne aggiungono altri 30cm scesi nella giornata di ieri, raggiungendo i 70cm di innevamento su tutto il comprensorio. La qualità della neve è ottima, i tecnici di Riserva Bianca stanno costantemente lavorando con i gatti al fine di offrire un ottima preparazione delle piste con l’arrivo del fine settimana.

Un weekend all’insegna del bel tempo grazie all’anticiclone ormai alle porte, sarà infatti previsto bel tempo qualche velatura e temperature tra i 3 e i 12 gradi.

Gli impianti sono tutti aperti, dalla zona Sole fino a Limonetto, tranne qualche pista tenuta ancora chiusa per consentire il trattamento del fondo nevoso in vista di una prossima apertura.

Viabilità regolare, Limone dispone di un ottimo servizio di sgombero neve dunque strade e parcheggi sono puliti. Ricordiamo che per coloro che si recano alla stazione sciistica dal mare con la propria auto è obbligatorio l’equipaggiamento con pneumatici invernali o catene a bordo. Novità di Riserva Bianca: una nuova webcam è stata collocata in prossimità del semaforo al tunnel di Tenda (lato italiano) per permettere a turisti e residenti di monitorare in tempo reale il tempo di attesa per il passaggio e la situazione del traffico.

Intanto, la Perla delle Alpi Marittime è in fermento con tante attività e manifestazioni per trascorrere al meglio le vacanze natalizie.

La vigilia di Natale Piazza del Municipio accoglierà il consueto scambio di auguri sotto l’albero sulle note dei Blaxophone. Dopo la messa delle 22.30, il quintetto di ottoni guidato da Giuseppe Notabella affacciato alla balconata del Municipio eseguirà musiche e brani natalizi.

Giovedì 27 dicembre al Teatro Alla Confraternita il trio L’Etoile presenterà il concerto “In…canto. Musica per tutti”, un viaggio dall’opera all’operetta, dalla musica francese alle colonne sonore, accompagnando gli spettatori nella magia del Natale attraverso le note dei più famosi canti della tradizione. Appuntamento alle 21 per ascoltare l’esibizione del soprano Serena Garelli, accompagnata da Angelo Conversa alla viola e da Lorenzo Martini al pianoforte. Ingresso gratuito.

Domenica 30 dicembre alle 18 nella chiesa parrocchiale di San Chiaffredo a Limonetto l’ensemble Cameristi Cromatici si esibirà nel concerto “Colori e suoni dal Barocco a Morricone”, proponendo musiche di Vivaldi, Sibinoni, Marcello e Morricone. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

In serata a Quota 1.400 si terrà il consueto attesissimo appuntamento di fine anno: la spettacolare Fiaccolata dei maestri della Scuola Sci Limone.

A partire dalle 20.30 musica e animazione con Andrea Caponnetto e spettacolo di fuoco e giochi di luce con gli artisti del gruppo Calidè. Il serpentone illuminato dalle fiaccole scenderà alle 21.15 e potrà essere ammirato a lato della seggiovia Morel. Vin brulé e cioccolata calda offerti a tutti gli spettatori.

Per salutare al meglio il 2018, anche quest’anno il Comune di Limone organizza un grande party di Capodanno in Piazza del Municipio con gli artisti di Radio Number One. Il 31 dicembre, a partire dalle 18, il centro storico sarà animato dalle proposte musicali dei dj, che dalle 21.30 scalderanno il pubblico con animazione live, giochi musicali e distribuzione di gadget.

La serata entra nel vivo con lo show di Fulvio Effe, che proporrà revival, musica anni ’90, 2000 e dance attuale, accompagnato da Marco Marzi e Marco Skarica. La mezzanotte sarà salutata da luci e colori, con coriandoli e led luminosi per tutti, dopodiché continueranno i festeggiamenti del Radio Number One Music Show, con animazione e dj set per ballare e scatenarsi fino a notte fonda.

Il 2019 si apre con due concerti spirituali alle 17 nella Chiesa parrocchiale di San Pietro: il primo si terrà martedì 1°gennaio con Fabio Pietro Di Tullio all’organo, mentre il secondo è previsto per domenica 6 gennaio, a cura del coro Pacem in Terris.

Giovedì 3 gennaio sulle piste del Maneggio ci sarà lo spettacolo “Light, music and fire”, presentato da Sonia De Castelli. Alle 18.30 avrà inizio una grande festa dedicata alle famiglie con musica, dj set e fuochi piromusicali, che faranno da sfondo alla fiaccolata dei bambini e alle acrobazie dei maestri della Scuol aSci Limone. A tutti gli spettatori, poi, verranno offerti vin brulè e cioccolata calda.

Tra le attività e le proposte limonesi, per i più piccoli per tutto il periodo natalizio resterà aperto il Kids Club della Riserva Bianca a Quota 1.400 con gonfiabili e animazione, mentre in zona Maneggio è attivo per tutta la stagione il mini club Leo Monthy.

Per gli amanti delle piroette sul ghiaccio ricordiamo che è aperta tutti i giorni la pista di pattinaggio (info: 339/3822150), mentre per chi è alla ricerca di un modo divertente di vivere la montagna mountain bike, down hill e biciclette elettriche offrono la possibilità di esplorare la natura incontaminata sotto la guida di istruttori freeride.

Il cine-teatro Alla Confraternita propone per tutto il periodo natalizio spettacoli pomeridiani con film per i bambini e appuntamenti serali con le nuove uscite cinematografiche.

Il Comune, ha attivato anche quest’anno un doppio servizio di ski shuttle gratuiti, che permettono a limonesi e turisti di lasciare le macchine in garage per raggiungere gratuitamente gli impianti di risalita del Sole e del Maneggio, a cui si aggiunge la novità della stagione: una navetta elettrica che effettuerà un percorso ad anello attraversando anche le aree pedonali del centro storico. Inoltre, sono stati riconfermati i “Treni della neve”, i due treni straordinari dedicati agli sciatori che collegano Limone con Ventimiglia attivi dal 22 dicembre al 24 febbraio.