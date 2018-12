Neve, meteo e viabilità: info utili per il vostro weekend in Riserva Bianca

Limone Piemonte. Tutto è pronto alla Riserva Bianca per il weekend che è ormai alle porte. Lo scorso weekend il comprensorio ha tenuto aperto solo sabato a causa del forte vento che nella giornata di domenica ha soffiato con raffiche superiori ai 140 km/h impedendo agli operatori di aprire il comprensorio.

In questi giorni, complice la bassa pressione, il cielo di Limone si presenta con vasta nuvolosità in quota, ma nella giornata di sabato è previsto sole e belle schiarite per la gioia degli sciatori, mentre per domenica nevicate diffuse. Le temperature rigide sotto lo zero stanno consentendo un ottimo innevamento programmato in tutta la Riserva Bianca, garantendo neve compatta priva di gobbe. Gli impianti sono tutti aperti, dalla zona Sole fino a Limonetto, tranne qualche pista tenuta ancora chiusa per consentire il trattamento del fondo nevoso in vista di una prossima apertura.

Viabilità regolare, Limone dispone di un ottimo servizio di sgombero neve dunque strade e parcheggi rimarranno puliti anche durante le nevicate attese nei prossimi giorni. Ricordiamo che per coloro che si recano alla stazione sciistica dal mare con la propria auto è obbligatorio l’equipaggiamento con pneumatici invernali o catene a bordo.

Per chi non può recarsi a Limone con i propri mezzi è disponibile sul sitowww.riservabianca.it una sezione dedicata al traporto attraverso i pullman della neve, organizzati da tour operator in collaborazione con la Lift. Sulla linea Cuneo-Ventimiglia verranno attivati il 22 dicembre i famosi treni della neve, con collegamento stazione FS – comprensorio tramite navetta del Comune.