Taggia. Nel 2019 l’armese Fabio Fognini vestirà Armani sul campo da tennis. Sarà il nuovo testimonial per la linea sportiva EA7 Emporio Armani e volto per Emporio Armani Underwear nel mondo.

Dopo due anni vincenti con il teschio di Hydrogen, con il quale ha sfiorato la top ten, il tennista di Arma di Taggia ha siglato un contratto con Giorgio Armani, che ha scelto proprio Fognini come testimonial per la linea tennis. Sarà accompagnato dalla moglie e vincitrice dell’U.S. Open 2015 Flavia Pennetta.

Fabio sul suo profilo Twitter ha commentato così la novità: “Sono molto orgoglioso di diventare ambasciatore globale di # EA7 e intimo dell’Emporio Armani!!!!! Molto felice di collaborare con una tale eccellenza italiana!!!!”.

Very proud to become global ambassador of #EA7 and Emporio Armani underwear!!!!!

Very happy to be teaming up with such an Italian excellence!!!! @emporioarmani pic.twitter.com/ZJrEjYkOsV

— Fabio Fognini (@fabiofogna) 27 novembre 2018