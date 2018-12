Natale ricco di strenne per i reparti di Pediatria degli ospedali di Imperia e Sanremo

Sanremo. Un Natale davvero speciale per i piccoli pazienti dei reparti di Pediatria di Imperia e di Sanremo, istituzioni, associazioni, esercizi commerciali e cittadini si sono adoperati per consegnare doni ed esprimere la loro vicinanza a chi sta vivendo un momento di difficoltà.

Ecco gli appuntamenti:

– venerdì 21 dicembre alle 11 una delegazione della polizia penitenziaria di Imperia si è recata presso la Pediatria di Imperia per consegnare regali ai più piccoli;

– sabato 22 dicembre alle 11 la responsabile del negozio “Grom Gelateria” Daniela Di Gloria ha consegnato giochi da tavolo per i bambini, presso la pediatria di Sanremo ed a seguire alle 11.30 sempre nel reparto di Pediatria di Sanremo è arrivata una folta rappresentanza di cittadini del gruppo Facebook ” Sei di Sanremo se…” con più di 100 giochi, che hanno consegnato ai bambini presenti tra lo stupore generale;

– ed infine questa mattina alle 10 il presidente ed una delegazione del Rotaract Club di Imperia, presso la Pediatria di Imperia, hanno distribuito ai piccoli pazienti i loro doni.

“Un sentito ringraziamento da parte di tutta l’azienda per la grande sensibilità dimostrata da tutti coloro che con la loro presenza, in questi particolari giorni di festa, hanno voluto rendere spensierata e gioiosa la permanenza in reparto dei più piccoli e delle loro famiglie” – fa saper el’Asl.