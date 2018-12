Natale ricco di eventi a Pompeiana: il programma

Pompeiana. Pompeiana si prepara ad un Natale ricco di eventi. L’amministrazione comunale, in collaborazione con la parrocchia N. S. Assunta, propone la seconda edizione del concorso “Gli angoli del presepe”, iniziativa che è stata accolta con entusiasmo dalla popolazione lo scorso anno e che vedrà nuovamente in gara tutti i presepi allestiti nelle borgate del paese. Le iscrizioni gratuite dovranno pervenire entro e non oltre il 16 dicembre secondo le modalità indicate sul sito del Comune.

Domenica 16 dicembre alle 16.30, presso la chiesa N. S. Assunta, i bambini della scuola primaria accompagnati dalla banda musicale di Pompeiana, diretta dal maestro Daniele Conio, si esibiranno nel tradizionale concerto di Natale.

Seguiranno la festa dell’albero a cura dell’associazione Sgarzeline & Pelandrui, la cioccolata calda offerta dal Sindaco e il mercatino con i lavoretti eseguiti dai piccoli allievi della scuola elementare e dell’asilo.

Lunedì 17 dalle 14.30 alle 16.30 gli alunni della scuola primaria e dell’asilo infantile Siffredi riceveranno la visita di Babbo Natale, che porterà loro dolcetti e regalini grazie ad una bella iniziativa promossa dalla Protezione Civile Riviera dei Fiori e dalle Unità Cinofile Riviera dei Fiori in collaborazione con l’associazione Sgarzeline & Pelandrui.

Sabato 22 dicembre alle 12.15 presso l’asilo infantile Siffredi si svolgerà il tradizionale pranzo degli anziani. La notte della vigilia al termine del Presepe vivente e della S. Messa di mezzanotte la Protezione Civile Riviera dei Fiori offrirà a tutti cioccolata calda e servirà i dolci preparati dalle signore del paese.

Il giorno di Natale alle 17 da piazza Santa Maria partirà la visita ai presepi allestiti nelle borgate del paese in occasione del 2° concorso “Gli angoli del presepe”.

Infine domenica 6 gennaio dalle 15 si svolgeranno la Santa Messa, la processione, il concerto del Coro Parrocchiale e la premiazione dei 3 presepi più belli, scelti per il 50% dalla popolazione tramite una votazione che si potrà effettuare in Chiesa al termine di ogni Messa fino al 5 gennaio e per il 50% da una giuria selezionata. Il pomeriggio e le feste natalizie si concluderanno con un rinfresco offerto dalla Parrocchia alla comunità.