Natale a Montegrosso Pian Latte, il paese rievoca i tempi della transumanza

Montegrosso Pian Latte. Il 24 dicembre il paese onorerà la Vigilia rievocando il Natale dei tempi della transumanza: presso la chiesa parrocchiale di San Biagio, Messa solenne e corteo di adorazione dei pastori, con figuranti vestiti in abiti tradizionali. Al termine, cioccolata calda e panettone per il classico scambio di auguri.

Il 31 dicembre, a partire dalle 20 presso la sede della Pro Loco di Montegrosso, grande festa “Waiting for 2019” per salutare l’anno che sta per finire ed accogliere quello nuovo: musica, drink, gastronomia e DJSet.

Sabato 5 gennaio, dalle 17 presso la chiesa parrocchiale di San Biagio, concerto “Note e Canti per Gloria”: anche quest’anno si rinnova la memoria di Gloria Marini (e del padre Renzo) con il consueto appuntamento musicale organizzato per volontà di alcuni ragazzi del paese. Concerto-raccolta fondi con la partecipazione del Coro “conClaudia” (diretto da Margherita Davico): il ricavato verrà devoluto all’Associazione Pro Gloria che si occupa di sostenere l’operato dei medici e dei volontari impegnati nel sostegno a domicilio di bambini malati di leucemia.