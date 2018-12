Seborga. Domenica 23 dicembre, alle 16, presso il ristorante Marcellino’s del Principato, è stato presentato l’accordo di collaborazione tra il Principato di Seborga e la formazione giovanile Under 20 del Bvc Sanremo Sea, nota società di pallacanestro sanremese.

Erano presenti S.A.S. principe Marcello I, il consigliere della Corona per Sport e Gioventù Gianni Fiore e il segretario di Stato Mauro Carassale in rappresentanza del Principato; il presidente/allenatore Alessandro Deda, l’allenatore Mauro Bonino e tutti i giocatori in rappresentanza del Bvc Sanremo.

“Teniamo molto a quest’accordo di sponsorizzazione che contribuirà a portare in giro il nome del Principato, grazie al Bvc Sanremo, storica società di basket, che da sempre opera con grande serietà nel settore giovanile, ottenendo anche ottimi risultati” – hanno dichiarato all’unisono il principe Marcello I e il consigliere Gianni Fiore.

“Ringrazio tantissimo il Principato di Seborga per aver creduto in noi. Questa sponsorizzazione è di grande aiuto per il nostro club e ci stimolerà a migliorare” – ha detto il presidente del Bvc Alessandro Deda.