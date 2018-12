Nasce #EnjoyRiservaBianca, la nuova rubrica dedicata alla stazione sciistica di Limone Piemonte

Nasce #EnjoyRiservaBianca, la nuova rubrica di R24 Radio e Riviera24.it dedicata al comprensorio Riserva Bianca.

Prima di metterti in marcia verso la stazione sciistica di Limone Piemonte e le sue meravigliose vallate, ogni giovedì, alle 17, sintonizzati sulla nostra emittente radio* per conoscere in diretta la situazione degli impianti, lo stato delle piste e tutte le informazioni necessarie per vivere al meglio il tuo fine settimana sulla neve.

Leo Bozzo, responsabile comunicazione e marketing di Lift Spa, chiacchiererà insieme al direttore responsabile Renzo Balbo, informando pure sulle manifestazioni in programma e sulla situazione meteorologica.

Puoi trovare ogni dettaglio sull’operatività della bella località cuneese anche sul nostro giornale, nell’apposito box riservato alla rubrica #EnjoyRiservaBianca, e sulle pagina Facebook R24 Radio e Riviera24.it

