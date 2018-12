Bordighera. Pochissimi posti auto, un cantiere aperto da un anno e mezzo e una raffica di multe: i commercianti del tratto di via Pasteur che si affaccia sull’Aurelia sono esasperati e più volte hanno fatto sentire la loro voce agli agenti della polizia locale. “Ma non è cambiato niente”, affermano, “La parafarmacia ha addirittura chiuso. Perdevano clienti di continuo: di certo non fa bene al commercio perdere clienti per via delle troppe multe”.

Secondo gli esercenti, i vigili dovrebbero tenere in considerazione la mancanza di posti auto, che costringono i clienti (e i commercianti stessi) a lasciare l’auto in sosta anche sui posti riservati alle moto o dovunque si possa parcheggiare senza intralciare il traffico. Dal 14 agosto 2017, giorno in cui crollò parte di un terazzo, nell’angolo tra via Pasteur e l’Aurelia è stato installato un ponteggio che, oltre a rendere invisibili le vetrine dei negozi dell’area, occupa alcuni dei già posti auto presenti. “Prima abbiamo subito per mesi il cantiere per realizzare lo scolmatore del torrente Borghetto, poi quello per la rotatoria e ora anche questo”, dicono, “Alla fine alcuni di noi sono stati costretti a chiudere tra l’indifferenza di tutti”.