lmperia, la cena dei coscritti del 1962

Imperia. I nati della classe 1962 si sono ritrovati in un locale cittadino per festeggiare i loro 56 anni e scambiarsi gli auguri di Natale. Alla cena hanno partecipato 44 tra ex coscritti e ragazze.

Sono stati raccolti fondi a favore dell‘Admo e del canile municipale.

Organizzatore infaticabile della serata è stato Franco Fagiolino.