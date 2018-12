Sanremo. Quella che una volta era tra i vanti della città, ora giace nel più completo degrado, senza che ci sia un progetto per valorizzarla e preservarla, almeno come simbolo di una Sanremo che non c’è più. Stiamo parlando della funivia che arrivava a Monte Bignone, partendo dal centro, passando per il campo golf e San Romolo.

Era stato per molto tempo tra i più lunghie famosi impianti funiviari del mondo, con il suo percorso di 7645 metri. Inaugurata nel 1936 e chiusa nel 1981, permetteva di passare dalle spiagge della Riviera dei Fiori ad una vetta delle Alpi Marittime, 1300 metri sul livello del mare. Ed è proprio lì, sul punto più alto del Comune di Sanremo, che l’abbandono fa da padrone: una cabine giace ribaltata (chissà da chi) ed ammaccata in mezzo al prato.

La stazione d’arrivo è sfasciata, la ruggine la fa da padrona e non c’è nessun soggetto, privato o pubblico, che sembra interessarsene. Molti degli ingranaggi sono divelti, un pilone spunta dal prato: non sorregge più i cavi. Tutto ciò potrebbe essere almeno un museo, tra l’archeologia industriale e turistica. Potrebbe attirare visitatori in uno scenario immerso nella natura con un panorama mozzafiato. Potrebbe ma non è. E forse, come tante cose a Sanremo, non lo sarà mai.