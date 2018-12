Sanremo. Alla canottieri si sono tenuti gli auguri di buon natale. L’occasione è stata un momento conviviale per premiare i ragazzi e i master e per ripercorrere i principali risultati sportivi del 2018.

“Un anno ricco di soddisfazioni, un clima sereno e di amicizia in canottieri”. Il presidente Sergio Tommasini e tutto il consiglio direttivo (Aldo Baggioli, Walter Vacchino, Alessandro Mager, Renato Alberti, Gianni Mascelli, Luca Rossi, Monica Albarelli, Marco Raffa) ringraziano tutti i soci e i simpatizzanti.

“Un grande in bocca al lupo ad Amanda Embriaco che si misurerà in canoa per raggiungere le olimpiadi di Tokio e a tutti gli atleti che portano sempre con onore la bandiera della canottieri Sanremo in giro per l’Italia nella varie competizioni”.