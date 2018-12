Mobilitazione di soccorsi a Ranzo per un uomo precipitato da un albero

Ranzo. Mobilitazione di soccorsi per un uomo caduto da un albero nel territorio comunale di Ranzo, piccolo comune dell’entroterra imperiese. Il ferito si trova in una zona impervia, tanto che la centrale operativa del 118 ha richiesto l’intervento dell’elicottero ‘Drago’ dei vigili del fuoco, decollato da Genova e del soccorso alpino.

Sul posto si sta recando anche un equipaggio della Croce Rossa di Pieve di Teco.

Al momento non si conoscono altri dettagli.