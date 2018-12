Mobilitazione di Francia contro il caro vita. Circolazione difficile sulla A8

Ventimiglia. Una nuova giornata di mobilitazione dei “gilets jaunes” in Francia rischia di rendere difficoltoso il tragitto verso il lavoro dei trasfrontalieri italiani. Da questa mattina, Autoroute A8 segnala infatti problemi di traffico.

Per raggiungere Monaco, scrive Nice Matin, oltre al tempo normalmente impiegato bisogna aggiungere una ventina di minuti per percorrere il tragitto dalla A500 via e alla Moyenne Corniche.

Segnalato anche un chilometro di coda per un veicolo in panne nel tunnel de Las Planas in direzione di Nizza Ovest.