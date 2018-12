Imperia. L’auditorium della Camera di Commercio di Imperia gremito in ogni ordine di posto ha applaudito domenica sera la vincitrice di Miss Inverno 2018, la 22enne Ilaria Salerno di Arma di Taggia che mettendo d’accordo tutti ha ottenuto la maggioranza di voti da parte della giuria e il consenso del pubblico presente vincendo la fascia di Miss Inverno Vox Populi e la corona di Miss Inverno 2018.

Ilaria Salerno vive nella bella località in provincia di Imperia e studia economia e management presso l’Ateneo del capoluogo dove a breve si laureerà. Ha praticato danza moderna per nove anni, ama i gatti e ne possiede uno di nome Bisou, ama il mondo del cinema e della televisione ed ha recentemente partecipato ad un programma TV che andrà in onda nel gennaio del 2019 sul canale satellitare Real Time, frequenta spesso il mondo della moda e delle sfilate sia come concorrente che come presentatrice.

Dieci sulle 25 totali, le altre concorrenti che hanno raggiunto l’obiettivo di una fascia:

Angelica Levri a cui è andata quella di Miss Target, Arianna Caputo che ha conquistato quella di Miss Eleganza Nelson’s Caffé, Elisa Garibbo che è stata eletta Miss Casual Frantoio Secondo, Miss Bellezza Radiosa Stefania Merello è stata assegnata a Jessica Garrido mentre la fascia di Miss Immagine Happy Print è andata a Giada Salvi che ha conquistato anche il favore del pronostico per quanto riguarda la fascia destinata al Main sponsor dell’evento, indossando dunque anche quella di Miss Inverno Speciale MoMart Guest House. Miss Sorriso Riviera Implantology è stata eletta Sara Glorio Patrucco, Miss Portamento Driver Professional Arianna Vio, Miss Fascino MDF Gomme Gloria Cusin e Miss Sport Calcio Bar Sanremo Miriam Bison.

Applauditissimi anche gli ospiti presenti durante la serata condotta da Luca Valentini e Selene Coccato che si sono esibiti sul palco dell’Auditorium, dalla giovane e bravissima Interprete India Giordano al Maestro Diego Genta al pianoforte fino alla chiusura da brividi offerta dallo straordinario soprano ligure Anna Maria Ottazzi.

Acconciature affidate a Fiorella Schiavinato “Diversamente Parrucchieri” di Imperia con il Team Matrix Liguria, trucco di Carol Ramos, Savona, gestione sfilate, Hingria Vazio, Service audio/luci, Paolo Bianco, assistente di palco Jessica Masetta, sicurezza Ivan Bazzani.

L’ospite di quest’anno di Miss Inverno è stata la FIDAS provinciale di Imperia presente con il presidente Claudio Petrucci e molti volontari e volontarie, mentre sono stati oltre 20 i partner commerciali che hanno sposato il progetto offrendo la loro collaborazione alla realizzazione del contest.

Numerosi i media e le testate presenti durante la serata provenienti da varie parti d’Italia, e i fotografi che hanno immortalato l’evento.

La terza edizione di Miss Inverno ha coinvolto 2 regioni, Piemonte e Lombardia, 4 provincie (Imperia, Savona, Genova e Bergamo) e ben 20 comuni da cui sono giunte tutte le splendide protagoniste di quest’anno.