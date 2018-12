Mentone. Una decina di “gilets jaunes” ha preso parte, nel primo pomeriggio, alla manifestazione prevista al valico di frontiera di Ponte San Ludovico. E’ il primo “flop” registrato dai “gilet”, attesi da un cordone di polizia.

Ma i manifestanti, che avevano scelto la frontiera come luogo simbolico per scendere in strada oggi, giorno del compleanno del presidente della Repubblica Emmanuel Macron, annunciano già di tornare in strada domani, sabato 22 dicembre, quando sono previste manifestazioni anche sull’A8 in prossimità della barriera autostradale.