Mentone. Alcuni autovelox sul lungomare di Mentone sono stati “oscurati” dai “Gilet Jaunes” che sabato hanno sfilato per le vie della cittadina francese in un corteo che si è poi concluso al valico di frontiera di Ponte San Ludovico.

Tra le richieste dei manifestanti, che hanno anche bloccato ad intermittenza il traffico in autostrada, c’è quello di uno sgravio fiscale e di una diminuzione delle multe: circolare in Francia, infatti, è diventato assai difficoltoso per la presenza di numerosi velox posizionati ovunque e affiancati a limiti di velocità che spesso non superano i 30 km orari.

[Foto Massimo Mandi]