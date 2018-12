Sanremo. E’ con grande piacere che la scuola di pallavolo Mazzucchelli Sanremo annuncia il “Merry Cleanmas 2018!” che si terrà domenica 16 dicembre presso gli impianti sportivi del Mercato dei Fiori di Sanremo.

Il Torneo di Volley S3 fa parte del Tour “Marco Scipione”. Hanno aderito 66 squadre proveniente del territorio del Ponente ligure, da Ventimiglia a Diano Marina. Il programma prevede il ritrovo alle 9.30 per le categorie Spike White (nati/e 2011, 12,13) e S3 Green (2009, 10,11), con fasi gioco dalle 10 alle 12.

Le categorie Volley S3 Red (2007/08/09) e Blu (2006 1° tesseramento/2007) hanno il ritrovo previsto alle ore 14, con fasi gioco dalle 14.30/17. I tornei sono senza classifica. Al termine premiazioni per tutti.

La tappa del Circuito Volley S3 è abbinata al progetto “Clean Your HANDS”, e si pone quale finalità quella di sensibilizzare i bambini all’igiene personale e all’importanza di lavarsi le mani con il sapone più volte durante la giornata.

In questa occasione verranno raccolti prodotti di igiene personale, quali saponi, bagnoschiuma, shampoo, dentifrici e spazzolini da denti, ecc. che saranno donati alla Comunità Educativa Padre Giovanni Semeria di Sanremo.

Come noto, l’istituto Padre Semeria, è stato fondato nel lontano 1926, per dare casa agli orfani di guerra. Si trova a Coldirodi, sulla strada della Madonna Pellegrina. Ospita una comunità educativa per bambini di età compresa fra i 5 e i 18 anni, che per diverse ragioni hanno subito l’allontanamento temporaneo o definitivo dalla famiglia di origine.

Il presidente della scuola di pallavolo Mazzucchelli, Maria Rita Galliano, “sottolinea come il progetto si inserisce all’interno del Circuito di Volley S3 e si pone molteplici finalità. Da una parte sensibilizza i giovani all’importanza dell’igiene personale, anche al fine del mantenimento della salute, e al contempo sostiene l’importanza alla cooperazione e della solidarietà, sottolineando il valore di supportare le iniziative educative del territorio. Verrà realizzato in palestra l’albero della salute, sotto al quale saranno raccolti i prodotti di igiene personale che i bambini vorranno donare all’istituto”.

Si invita la cittadinanza ad unirsi all’iniziativa e a partecipare alla giornata di sport, dove amicizia, solidarietà e divertimento saranno le parole d’ordine.