Mareggiata, voli sospesi, regate annullate, rischio valanghe: protagonista della domenica è il vento forte

Imperia. Una giornata soleggiata ma caratterizzata dal forte vento in questa domenica 9 dicembre. A causa delle forti raffiche che spazzano non solo la costa ma soffiano forte anche in montagna, questa giornata festiva impedisce agli sciatori di praticare il loro sport nelle stazioni sciistiche che oggi aspettavano un gran numero di clienti per un vero e proprio inizio della stagione.

Impianti di risalita chiusi non solo a Limone Piemonte ma anche per quel che riguarda le piste da sci del Mercantour dove le raffiche hanno raggiunto le massime intensità, arrivando a sfiorare punte di 150 chilometri orari. Auron e Isola 2000 hanno così fermato i loro impianti in attesa dell’evoluzione della situazione.

Problemi anche per l’aeroporto internazionale di Nizza dove a causa del forte vento alcuni voli in arrivo e soprattutto in partenza verso la Corsica – dove le raffiche sono ancora più violente – sono in ritardo o a rischio partenza, come il volo verso Calvi che è stato annullato.

Avvisi di ‘vento forte’ agli automobilisti sono ben visibili lungo i tratti di ponente dell’Autostrada dei Fiori, in particolare nella zona compresa tra il confine con la Francia e Imperia, mentre sul mare una forte mareggiata sta nuovamente martellando la costa ancora ferita dalla tempesta di fine ottobre. Ad Imperia gli organizzatori della Winter Regatta hanno ovviamente deciso di annullare le ultime prove in programma oggi, anticipando la cerimonia di premiazione all’ora di pranzo. Finisce così con un giorno d’anticipo l’evento velico invernale organizzato dallo Yacht Club Imperia che ha visto la partecipazione di oltre cento equipaggi in arrivo da numerose nazioni europee.