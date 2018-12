Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes, aperte le iscrizioni per l’edizione 2019

Nizza. Dalla Promenade des Anglais di Nizza al Boulevard de la Croisette a Cannes, la Marathon Alpes-Maritimes Nice-Cannes (42,195 km) offre l’opportunità di vivere una sfida sportiva in uno scenario unico al mondo: la Costa Azzurra.

La maratona, che andrà in scena il 3 novembre del 2019 a partire dalle 8, fa infatti parte delle più grandi maratone francesi, caratterizzata dal suo incredibile viaggio tra mare e palme. Saranno rappresentate oltre 60 nazioni e parteciperanno corridori su tutte le distanze, da soli, in coppia o in squadra per sfidare sé stessi e spingere i propri limiti.

Oltre alla maratona vi sarà anche il 2×21,1 km, una mezza maratona che collega la Promenade des Anglais de Nice alla Croisette di Cannes. La partenza sarà di fronte al Théâtre de Verdure a Nizza. I partecipanti arriveranno ad Antibes, da dove ripartiranno per raggiungere Cannes. Da ieri sono già aperte le iscrizioni per partecipare all’evento sportivo sul sito www.marathon06.com.

Nel villaggio Running Expo Marathon ogni partecipante riceverà lo zaino da collezione, un pettorale personalizzato con nome e programma dell’evento. Al termine, ogni concorrente riceverà la sua maglietta “Finisher” e la medaglia dell’edizione. Per il 2×21,1 km, quando i pettorali verranno consegnati, ad ogni coppia verranno dati due bavaglini (da indossare nella parte posteriore) più un bavaglino su cui sarà integrato il chip di cronometraggio elettronico (da indossare di fronte). Questo sarà fissato su un pettorale in vita e servirà da testimone durante la staffetta tra i due compagni di squadra. Le due medaglie “Finisher 2×21.1km” saranno consegnate all’ultima coppia, dopo il traguardo di Cannes.

La Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes è stata premiata dal 2013 dal Comitato Olimpico e Sport del Dipartimento con l’etichetta Agenda 21 “Sviluppo sostenibile, lo sport si impegna” . Questo marchio certifica che l’organizzazione della maratona desidera registrare le proprie azioni nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, sulla base dell’Agenda 21 dello sport francese e della Carta dello sport per lo sviluppo sostenibile.